Um homem de 50 anos foi preso na noite de quinta-feira (9), após Policiais Rodoviários do Grupamento de Formiga constatarem que ele conduzia um veículo embriagado.

A ação policial ocorreu durante mais uma Operação Lei Seca itinerante, dessa vez realizada no km 201 da rodovia MG 050, na entrada no bairro Industrial, em Formiga.

Policiais abordaram um automóvel Fiat/Uno Mille, emplacado em Formiga, sendo verificado que o condutor de 51 anos, natural de Formiga, encontrava-se com vários sintomas de embriaguez (hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados).

Submetido ao teste do bafômetro, obteve-se o resultado de 0,40 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões do motorista, medida que está 10 vezes acima do permitido.