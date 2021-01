Pela segunda vez neste domingo (24), a Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus divulgou nota de pesar para informar sobre o registro de óbito provocado pela Covid-19 em Formiga.

A vítima é um paciente formiguense com resultado positivo para Covid-19. Ele tinha 81 anos, tinha doença respiratória crônica e estava internado na UTI da Santa Casa.

O registro entrará no Boletim Epidemiológico que será divulgado hoje. A Administração Municipal se solidariza com as famílias e amigos enlutados.