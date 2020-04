A Secretaria de Gestão Ambiental realizou mais um processo de sanitização na área central de Formiga.

A ação, que é de prevenção à Covid-19, ocorreu na noite desta segunda-feira (13).

De acordo com a pasta, os lugares de maior circulação de pessoas no Centro receberam a aplicação de sanitizante à base de tricloro, como as principais ruas, o acesso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Terminal Rodoviário, o Mirante do Cristo, a praça São Vicente Férrer, a praça Ferreira Pires e todas as agências bancárias da cidade.

O objetivo da ação é eliminar os patógenos existentes nestas regiões.