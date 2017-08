Após o sucesso do evento “Todos por Hesley”, realizado em abril, a dupla João Marcos e Nando fará mais um show beneficente em Formiga.

O Bailão Sertanejo em prol do formiguense Edgar Antônio da Silva, de 46 anos, será realizado no dia 16 de setembro, no Space Club. O público presente poderá conferir ainda o som do DJ Donny, com músicas dos anos 70 e 80. Os ingressos podem ser adquiridos por R$20 na Tabacaria do Mauro e no Bar do Zé Raimundo.

Edgar contou à reportagem que estava ajudando o cunhado dele como servente de pedreiro e teve uns arranhões no pé, em seguida, contraiu uma bactéria.

Após os exames, ele precisouamputar a perna. A cirurgia foi realizada na cidade de Pitangui, há sete meses e, agora, ele precisa arrecadar fundos para os medicamentos e as sessões de fisioterapia, que tiveram início na sexta-feira (11).“Eu trabalhei em uma barraca de caipifruta no dia em que a dupla fez o show beneficente para o Hesley. Em seguida, entrei em contato com o João Marcos e perguntei se havia a possibilidade da dupla me ajudar. Eles prontamente se dispuseram a fazer um show para me ajudar com as despesas”, disse Edgar.

A dupla João Marcos e Nando destacou que está muito feliz em poder ajudar em mais uma causa, e que é sempre um enorme prazer realizar shows que tenham um cunho social. Hoje essa é uma marca registrada da dupla.

Outros eventos beneficentes realizados pela dupla, em parceria com outros artistas de Formiga foram o “S.O.S. Rosane” realizado no ano passado e “Todos por Jéssica”, ocorrido em fevereiro deste ano.