Um novo trecho da BR-262 teve que ser interditado na manhã desta quinta-feira (13) devido a rachaduras na pista.

De acordo com a Triunfo Concebra, a interdição total da via aconteceu no km 388, no município de Florestal, sentido Belo Horizonte. A interdição aconteceu para garantir a segurança dos usuários após serem observadas trincas e depressões no pavimento da rodovia.

A Triunfo informou ainda que equipes técnicas foram ao local para avaliar o problema e os recursos de operação estão empenhadas para montagem contingencial de mão dupla pela pista sentido oeste ainda e aliviar o tráfego no local.

A orientação é que o motorista respeite a sinalização, a velocidade permitida no trecho em obras e redobre a atenção ao pegar a estrada em dias de chuvas.

Logo pela manhã, uma fila de veículos já se formava próximo ao pedágio no sentido Capital. Confira abaixo algumas imagens registradas por motoristas.