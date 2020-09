O vigésimo voo com deportados brasileiros dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, na sexta-feira (25). O último avião com extraditados havia aterrissado em Minas em agosto deste ano.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal, com as 52 pessoas que pousaram na sexta, o número de deportados chegou a 1.115 desde outubro de 2019, ano em que o Itamaraty mudou o trato de brasileiros no exterior e reduziu a burocracia para o retorno dos imigrantes em situação irregular.

Deportação

Entre 2006 e 2019, o Brasil recusou o fretamento de aviões de deportação em massa. No período, o Itamaraty avaliava que era necessário realizar uma análise individual de cada caso. O objetivo era permitir que brasileiros pudessem reverter a deportação ao comprovarem terem laços familiares, filhos ou emprego no país norte-americano.