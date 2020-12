A posse dos recém eleitos vereadores de Formiga, assim como a do prefeito reeleito e de sua vice, tem merecido por parte do Legislativo uma série de providências, de última hora, no tocante à escolha do local; número de convidados cuja presença ao importante ato será permitido; exigência ou não de cuidados relacionados contra a possibilidade de propagação da Covid-19 e outras considerações relacionadas com o cerimonial.



Esta semana, após as chapas concorrentes a Mesa Diretora serem divulgadas e em face dos apoios a elas já trazidos a público, as negociações para se garantir a fidelidade de votos, anda a todo vapor. Ao que o portal apurou nesta quarta-feira (30), a partir das 13h, haverá inclusive no auditório Padre Aurélio, uma espécie e ensaio geral.



Ainda hoje, foi publicada no site da AMM a Portaria de número 85/2020, assinada pelo atual presidente do Legislativo, que em seu preâmbulo diz: “Portaria 85/2020 – Dispõe sobre regras e procedimentos para a realização da sessão solene de instalação da legislatura 2021/2024, posse dos vereadores, prefeito e vice prefeito e eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formiga para o biênio 2021-2022 e a possibilidade de participação virtual da sessão solene de posse.



Entendendo que a dita portaria do ponto de vista da legalidade, especialmente no que toca ao contido na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, contém algumas imperfeições. A reportagem ouviu alguns juristas de renome na cidade e resumiu, conforme abaixo, em síntese suas preocupações, as quais, de certa forma, esclarecem as dúvidas levantadas.