Mais um acidente foi registrado no trevo entre a MG 050 e a rodovia LMG 893 que dá acesso a Furnastur. No início de julho três pessoas se feriram em ocorrência registrada no mesmo local, envolvendo um Del Rey e um Toyota Yares.

Na manhã deste domingo (28), por volta das 11h, uma Fiat / Strada emplacada em Formiga, conduzida por uma mulher de 61 anos, residente na cidade, seguia pela MG 050, se deslocando no sentido Pimenta para Formiga.

Na altura do KM 217, ao chegar no trevo de acesso à rodovia LMG 893, a condutora foi surpreendida por um automóvel Toyota/Fielder emplacado em Formiga, conduzido por um senhor de 81 anos, também residente na cidade, que aguardava para cruzar a pista e seguir para Furnas. O condutor do Toyota não observou a aproximação da pick up e avançou a placa de PARE, vindo a colidir na lateral traseira esquerda da Strada.

Com o impacto, a pick up rodou na pista e parou sobre o canteiro central.