Mais uma edição do projeto “Sexta em Seresta”, criado pelo ex-secretário da pasta, Aluísio Veloso, que faleceu no ano passado, será realizado em Formiga.

Alex Arouca, que assumiu a Secretaria de Cultura, seguirá com a iniciativa na próxima sexta-feira (11, às 20h, na praça São Vicente Férrer. A atração será o Clube do Choro, de Belo Horizonte.

A vinda do grupo musical conta com a parceria do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga (Sindivesf) e do Sesi Fiemg Centro-Oeste, que tem o projeto “Sesi no palco”, com apresentação do espetáculo “Breve Almanaque do Choro”, feita pelo Clube do Choro.

O secretário Alex Arouca está feliz com o projeto. “É muito bom realizar um evento que agrada e atrai tantos formiguenses. Estamos empenhados em proporcionar momentos especiais para a população com a seresta”.