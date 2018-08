O Banco Municipal de Alimentos (BMA) da Prefeitura de Formiga iniciou nesta quinta-feira (9) a construção da terceira unidade de horta urbana em Formiga. O espaço está sendo criado no bairro Cidade Nova e faz parte do Projeto “Horta Urbana”, desenvolvido pelo BMA em parceria com o Unifor-MG.

As ações do projeto são desenvolvidas por estudantes de engenharia agronômica do Centro Universitário, que são estagiários do Banco Municipal de Alimentos, e coordenadas pelos professores doutores Dênio Oliveira, coordenador da Fazenda Laboratório do Centro Universitário, e Adriano Alves da Silva, do curso de engenharia agronômica da instituição de ensino superior. A iniciativa tem como objetivo incentivar a criação de pequenas hortas comunitárias em espaços até então ociosos e, assim, ajudar as pessoas da comunidade que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar.

A primeira unidade do “Horta Urbana” fica ao lado do Banco de Alimentos e a segunda está localizada na Penitenciária Regional de Formiga. As duas unidades estão no bairro Água Vermelha e contam diversos tipos de hortaliças e legumes, com cultivo sem uso de agrotóxicos.