A Prefeitura de Formiga promoveu mais uma Oficina de Lazer e Saúde. O evento ocorreu no sábado (28), no bairro Vila José Branco, em frente à Escola Municipal José Honorato.

Marcaram presença cerca de 140 pessoas. Foram realizadas atividades esportivas, recreativas e de prestação de serviços à comunidade, como: mesa de artes, piscina de bolinha, totó, pintura de rosto, medição de glicose, aferição de pressão, cadastro único, avaliação e informações nutricionais e tenda “Todos contra a Dengue”, entre outros.

O evento foi promovido pelas, Secretarias Municipais de Educação e Esportes, Cultura e Saúde, com as parcerias do Unifor-MG, Polícias Civil e Militar.