Em mais uma ação preventiva realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um motorista foi preso e multado por conduzir veículo sob influência de bebida alcoólica.

Por volta das 11h deste domingo (31), durante Blitz no km 05 da rodovia de ligação LMG 827, em Bambuí, nas proximidades do campus do IFMG, policiais rodoviários de Formiga, abordaram um automóvel VW/ Gol, emplacado em Piumhi.

Ao ser realizada a abordagem, os militares verificaram que o condutor de 47 anos, natural de Bambuí, encontrava-se com vários sintomas de embriaguez (hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados). Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 24 vezes acima do permitido.

O condutor relatou aos policiais que havia ingerido cinco cervejas durante a manhã. Ante o exposto, o condutor foi preso pelo crime de dirigir veículo embriagado, sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formiga, multado em R$ 2.934,70 e irá responder na Justiça pelo crime de embriaguez ao volante. A C.N.H. do condutor foi recolhida e ele ainda terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.