A rua Luzia Gonçalves Vieira, localizada na área central de Córrego Fundo, foi recentemente pavimentada. O asfaltamento de parte da via foi realizado com recursos de convênio, mas a maior parte da via, onde inclusive houve obra de drenagem pluvial, foi feita com recursos próprios do município.

Muito aguardada por todos, a pavimentação da rua foi iniciada há algum tempo, mas, devido ao período de chuvas, passou por várias paralisações.

Recentemente, também entrou para a lista de ruas pavimentadas pela administração municipal a rua Acácio Anastácio, no Bairro Imaculado Coração de Maria (Córrego Fundo de Baixo). “A pavimentação dessas ruas vem somar mais melhorias que buscamos para a infraestrutura de Córrego Fundo e, com isso, viabilizar, cada vez mais, qualidade de vida para a população”, enfatizou a prefeita Érica Leão.