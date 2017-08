Mais uma edição da Sexta em Seresta foi promovida em Formiga.

O evento ocorreu no sábado (11) na praça Ferreira Pires, e contou com a apresentação da Orquestra Jovem de Formiga e do grupo da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel), Os Metálicos, que animaram o público presente e colocaram os casais para dançar.

Novamente a Sexta em Seresta foi um sucesso, lotando a praça com pessoas de todas as idades e proporcionando lazer e cultura para os formiguenses.