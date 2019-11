A Justiça julgou improcedente uma ação civil pública contra o SBT , que o acusava de danos morais coletivos, causados por constrangimento e agreção física de três funcionárias da emissora. A sentença, que foi assinada nesta segunda-feira (4), liberou a emissora de pagar uma multa de R$ 10 milhões.













































Uma das “vítimas” do SBT seria Maisa . Em 2017, com 15 anos, ela recusou a proposta de Silvio de namorar com Dudu Camargo, de 19 anos na epóca. Por conta do climão, alguns dias depois houve um reencontro na intenção de que Maisa e Dudu fizessem as pazes, o que só piorou as coisas e ela caiu no choro na gravação do “Programa Silvio Santos “.

A apresentadora “sofreu grave constrangimento diante da violação de sua privacidade, intimidade e honra, caracterizando lesão aos direitos da personalidade, mediante abuso do poder hierárquico e discriminação do gênero feminino pela forma de tratamento dispensado”, segundo o procurador do Trabalho Gustavo Accioly.

Porém o Ministério Público do Trabalho já repudiava a programação da emissora. No ano anterior, chegou a negociar a assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o compromisso do SBT “não permitir, tolerar ou submeter seus empregados a situações de ofensas pessoais, xingamentos, humilhações, desrespeito, situações vexatórias ou condutas que implicassem desrespeito à pessoa humana”.

Além disso, na visão da juíza encarregada do caso, tudo que aconteceu no SBT foi uma “verdadeira encenação artística”, e Maisa agiu “com maturidade, se posicionou diante dos questionamentos e ataques nas redes sociais daqueles que tentaram repreender sua atitude [de rejeitar Dudu].