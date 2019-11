Assim que foi divulgado o tema da redação deste ano, Maisa aproveitou a situação e disse que espera que o namorado mencione ela no exame já que está prestando a prova hoje.

“Espero q meu namorado me mencione na redação do Enem , afinal de contas eu trabalho com cinema, bjs”, escreveu ela em seu Twitter . Maisa também poderia fazer o exame, mas afirmou que não prestará vestibular este ano porque não está preparada e por também estar focada em trabalhos na TV e cinema .

O tema da redação do Enem deste ano é sobre a democratização do cinema, e alguns artistas como Maisa aproveitaram para comentar, o assunto também já virou piada na internet.