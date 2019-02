A Secretaria Municipal de Saúde de Formiga retomou nesta terça-feira (19), o transporte de pacientes para passarem por exames de mamografia em Santo Antônio do Monte.

Desde 2014, o serviço prestado pela pasta estava paralisado, fazendo com que os pacientes procurassem por conta própria pelo exame em Samonte.

A atual gestão viabilizou a volta do transporte e as pacientes formiguenses serão levadas semanalmente à cidade, em veículo da Secretaria de Saúde. Para isso, as pacientes interessadas no serviço deverão agendar os exames no Centro de Diagnóstico por Imagem Doutor Vicente de Paula Vaz, que fica na Rua Quintino Bocaiúva, 55, no Centro de Formiga. O telefone de contato é o 98405-0594.