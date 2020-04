Com aumento no número de mortes e o risco de colapso no sistema funerário, Manaus teve enterros noturnos nessa segunda-feira (27). A média já é de 100 sepultamentos por dia e os corpos passaram a ser empilhados na mesma vala comum no Cemitério Nossa Senhora de Aparecida, o principal da cidade.

Na noite dessa segunda, a Rede Amazônica flagrou o movimento no cemitério, que realizava enterros com a ajuda de refletores para iluminar sepulturas e máquinas. Os caixões agora dividem a mesma cova, separados apenas por uma tábua. Até esta segunda, o Amazonas já registrava mais de 3,9 mil casos de Covid-19 – com 320 mortes.

Em nota, a Prefeitura de Manaus disse que o cemitério segue com horário de funcionamento das 8h às 17h, mas que “para atender a demanda do dia os enterros são estendidos para as famílias que já estão no interior do espaço”.

‘Me sinto humilhado’

A situação é desesperadora para várias famílias que lamentam a falta de respeito na hora de se despedir de parentes. Leonardo Garcia, que aguardava no cemitério desde a manhã desta segunda para enterrar o pai, que morreu por causas naturais, se diz revoltado.