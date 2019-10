Subiu para cinco o número de cidades baianas atingidas pela mancha de óleo que afeta o litoral do Nordeste, nesta terça-feira (8). O último lugar a ter o registro foi Praia do Forte, que fica no município de Mata de São João, com base em informações confirmadas pela Marinha.



Além de Mata de São João, as cidades atingidas pelo óleo são: Jandaíra, Conde, Esplanada e Entre Rios. Em Jandaíra, que foi o primeiro município com registro da mancha no estado, há dois pontos de contaminação: Mangue Seco e Coqueiro. Em Conde são três pontos: Siribinha, Sítio do Conde e Barra de Itariri. Nas outras duas cidades, Esplanada e Entre Rios, têm um ponto de contaminação cada. No total, na Bahia, são sete praias afetadas.



Os municípios ficam no litoral norte do estado. De acordo com Projeto Tamar, que atua na preservação de espécies marinhas em extinção, três tartarugas foram encontradas na praia de Mangue Seco, em Jandaíra. Elas estavam contaminadas pela substância, que ainda não teve procedência identificada.

Os animais foram levados para a cidade de Aracaju, onde uma das tartarugas morreu na segunda-feira (7) e outras duas seguem em observação.

Nesta terça-feira, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou que pesquisadores do Instituto de Geociências da instituição estão investigando o óleo em laboratório, e integrantes do Instituto de Biologia estão atuando na região para tentar reduzir os danos ao meio ambiente, vida marinha e litorânea.

Manchas de óleo