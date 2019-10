Manchas de petróleo chegaram à foz do Rio São Francisco. A Marinha e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Alagoas (Ibama-AL) encontraram o óleo no município de Piaçabuçu, em Alagoas, durante vistoria nesta quarta-feira (9).

O secretário de Meio Ambiente e Turismo de Piaçabuçu, Otávio Augusto, que acompanhou os trabalhos, informou que, além das manchas localizadas em trecho da areia do rio, também foram achadas duas tartarugas cobertas de óleo.

Uma delas, localizada na foz, estava morta; a outra, encontrada na praia de Feliz Deserto, estava com vida e foi encaminhada para tratamento em Sergipe.