Marcas de petróleo cru voltaram a aparecer no litoral cearense, entre a noite do último domingo e a manhã desta segunda-feira (30). Desde outubro a poluição não era registrada no litoral cearense. Desta vez, os locais atingidos são as praias de Caetanos de Cima e Caetanos de Baixo, no município de Amontada; e da Barra do Poço Velho, em Itapipoca. A região fica no litoral Oeste do Ceará.

Até sexta-feira (27), data do mais recente levantamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), foram 980 pontos atingidos pelas manchas de óleo. A contaminação atingiu todos os nove estados do Nordeste, além de praias do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A partir de novembro, o Ibama mudou a metodologia para registrar os locais e passou a considerar áreas menores de costa para registrar os avistamentos dos vestígios de óleo, isso fez com que houvesse um crescimento no número de locais atingidos em novembro e dezembro.

Óleo em maior quantidade



Em vídeos divulgados nas redes sociais, pescadores cearenses mostram o acúmulo do material misturado a pedras e algas, na orla do município. “Já tinha aparecido no início de outubro, só que era em pouquíssima quantidade. Dessa vez tem mais”, explica a Rede de Turismo Comunitário de Caetanos de Cima.