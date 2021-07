Tendo em vista os últimos acontecimentos em Formiga como maus tratos aos animais, abandonos e envenenamentos, a Associação Protetora dos Animais de Formiga (Apaf), o grupo Apaixonados por Cães, protetores independentes e simpatizantes da causa animal, participarão uma manifestação pacífica em prol do fim dos maus tratos aos animais no município. O encontro ocorrerá neste sábado (10), na praça Ferreira Pires, às 9h30.

Toda a população está convidada para o evento. Quem quiser poderá levar faixas e cartazes com mensagens contra os maus tratos aos animais.

De acordo com a direção da Apaf, é importante o uso de máscaras e o distanciamento social.

“Contamos com a presença de todas as pessoas que amam e respeitam os animais, protetores, simpatizantes da causa animal, autoridades, etc. Os animais não podem continuar sendo mortos, sofrendo maus tratos, envenenados e abandonados. Eles não têm voz, mas nós temos e vamos lutar por eles. Aguardamos a todos”, destacou a presidente da Apaf, Márcia Alves.