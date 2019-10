Com a presença de cerca de 20 prefeitos, diversos vices, vários secretários municipais, inúmeros vereadores, empresários, dirigentes de entidades de pesca e de outras atividades econômicas que dependem do lago, empresários do ramo de turismo e um grande número de munícipes das cidades do entorno de Furnas aconteceu na manhã desta segunda feira, (7) na cidade de São José da Barra (barragem da represa de Furnas), sob os auspícios da Alago, mais uma manifestação em defesa da manutenção de uma cota mínima (762), no Lago.

A abertura dos trabalhos ficou por conta do secretário da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Fausto Costa, incansável batalhador na defesa dos interesses dos municípios lindeiros.

O presidente da Alago, prefeito da cidade de Boa Esperança, Hideraldo Henrique Silva, abriu a série de discursos mostrando a todos a necessidade de união, única forma capaz de sensibilizar o governo federal, mais notadamente os gestores do sistema hidrelétrico nacional (ANA – ONS – ANEEL – Ministério do Meio Ambiente – Ministério do Turismo – Ministério da Agricultura e Pesca e outros órgãos federais) alertando-os sobre os graves problemas, inclusive de grande repercussão econômica, sofridos pelo Estado de Minas com a adoção desta esdrúxula política de liberação de água, além do necessário para a geração de energia e que é causadora de tudo.