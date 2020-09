Agência Brasil

Manifestantes catalães queimaram pneus em vários pontos da rede ferroviária da região espanhola na manhã desta sexta-feira (11), forçando vários cancelamentos – os primeiros sinais de tumulto em um dia famoso pelos protestos pró-independência de massa.

Atos foram planejados para o final do dia na região. Nos últimos anos, separatistas realizaram grandes protestos em favor da independência da Espanha no dia 11 de setembro para marcar La Diada, o aniversário da queda de Barcelona para as forças espanholas em 1714.

Um porta-voz da operadora ferroviária disse que os manifestantes atearam fogo em sete ou oito locais em toda a Catalunha, a maioria concentrados em Girona, onde todos os serviços de trem foram cancelados.