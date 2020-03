Nesse sábado (28) uma carreata feita por manifestantes pediu a reabertura do comércio em Divinópolis. Na cidade, parte das atividades do setor foram restritas no dia 19 de março como prevenção ao coronavírus.

A concentração ocorreu na rua Pitangui, próximo ao Mercado Distrital. O movimento seguiu pelas principais vias da área central e de alguns bairros até a sede do Centro Administrativo, na avenida Paraná.

Os participantes pediram a mudança do decreto que suspende parcialmente as atividades comerciais na cidade.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesse sábado (28), o município tem 5 casos confirmados de coronavírus e 392 em investigação.