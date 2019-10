Centenas de manifestantes de Hong Kong se reuniram nesta quarta-feira (2) em frente à escola do jovem de 18 anos ferido no dia anterior por um tiro da polícia. Tsang Chi-kin foi o primeiro manifestante vítima de um tiro desde junho quando começaram os protestos pró-democracia neste território semiautônomo.

Em frente à escola, os alunos mostravam fotos do incidente, que aconteceu no bairro Tsuen Wan, a cerca de 10 km do centro da cidade. O policial atirou no jovem depois que sua unidade foi atacada por manifestantes armados com paus e guarda-chuvas.

O chefe da polícia de Hong Kong, Stephen Lo, afirmou que policial disparou porque temia por sua vida e “em um período muito curto de tempo, ele tomou a decisão e atirou contra seu agressor”.