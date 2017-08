Um grupo de pessoas interditou, na manhã desta quinta-feira (10), o km 336 da BR-354, próximo a Guarda dos Ferreiros, Distrito de São Gotardo, no Alto Paranaíba.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ação começou por volta das 5h30 e segue pacífica. Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da via com eucaliptos e atearam fogo neles.

A PRE disse ainda que o motivo do protesto é a reivindicação por um terreno que uma cooperativa da região, possivelmente, usa sem documentação necessária, além de direitos trabalhistas.

De acordo com a polícia, aproximadamente oito viaturas estão no local acompanhando a manifestação e a informação sobre quilômetros congestionados e números de manifestantes no local ainda não foram contabilizados.