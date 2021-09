Após ser derrotado por 3 a 1 pelo Al-Ittihad neste domingo (19), o Al-Nassr anunciou a demissão de Mano Menezes.

O técnico foi contratado pela equipe da Arábia Saudita no começo de abril. Esse foi seu primeiro trabalho desde quando deixou o Bahia, em 2020.

Após um bom começo de trabalho para fechar a temporada 2020-21 do clube, o Al-Nassr de Mano começou o novo campeonato da Arábia Saudita com duas vitórias e duas derrotas, resultados que foram suficientes para a decisão do fim do ciclo.

Apesar disso, mais cedo nessa última semana, a equipe saudita garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, com vitória por 1 a 0 sobre o Tractor, do Irã.