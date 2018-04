Redação Últimas Notícias

A Associação Mão Amiga, entidade que luta contra o câncer e outras doenças graves em Formiga e região, conquistou o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

A certificação foi concedida pela Secretaria Nacional de Assistência Social. Com a conquista, a entidade pode usufruir da isenção de contribuições para a seguridade social e a celebração de parcerias com o poder público federal.

“Esperamos o certificado há anos e vai representar muito no trabalho assistencial que a Mão Amiga presta à comunidade. Essas isenções de contribuições representam custo para o funcionamento da entidade, por isso é uma conquista e estamos felizes com a chegada do CEBAS”, comentou Wilse Marques de Faria, gerente-administrativa financeiro da associação.

A Associação Mão Amiga promove atividades assistenciais desde 2006 e hoje, em sede própria, se localiza à rua Marechal Deodoro, 354, Centro.