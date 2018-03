Nessa terça-feira (13), representantes da Mão Amiga estiveram em Córrego Fundo para participar do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Na ocasião, os conselheiros presentes aprovaram a participação da entidade no conselho, juntamente com a Associação Tatame do Bem, mediante os trabalhos que as entidades formiguenses desenvolvem na cidade.

Desde a sua fundação, há pouco mais de 11 anos, a Mão Amiga presta o serviço de assistência aos portadores de câncer e outras doenças graves, além de já está em estudo entre a diretoria da associação, atuar no município com o seu Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, trabalho que visa reunir assistidas e voluntárias para desenvolver atividades que promovem o bem ao corpo e à mente.

“O carinho da Mão Amiga com esta comunidade é o mesmo que esta comunidade tem com a associação. Uma cuidando da outra. Desde quando começamos, Córrego Fundo pode contar com o nosso apoio em horas difíceis, mas nós também contamos muito com a cidade. Por isso, queremos sempre estar perto das políticas sociais e de saúde que envolve, assim poderemos a cada dia ajudar mais”, comentou Wilse Marques, gerente administrativa-financeiro da Mão Amiga.