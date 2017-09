Entre as muitas atividades importantes que a Associação Mão Amiga presta à comunidade, está o empréstimo de equipamentos: muletas, cadeiras de rodas e de banho, andadores, botas ortopédicas, colchões de casca de ovo, tipoias, perucas e camas hospitalares.

No primeiro trimestre deste ano, a entidade que luta contra o câncer em Formiga e região conseguiu comprar dezenas de equipamentos para garantir o atendimento aos seus assistidos que dependem do empréstimo, por não ter condições de comprá-los. “Os equipamentos comprados em março já estão todos emprestados”, comentou a gerente assistencial, Kátia Félix de Santana.

Agora, a Mão Amiga precisa adquirir camas hospitalares para garantir a assistência a quem está precisando, por isso está lançando uma campanha entre seus doadores, e convida toda a população a se juntar à causa.

“É um dos equipamentos mais caros e, geralmente, é o que fica mais tempo com os assistidos, já que, muitas vezes, eles estão debilitados e precisam de cuidados especiais por anos. Estamos com um total de 54 camas emprestadas e uma lista de espera que só aumenta a cada dia. A cama hospitalar oferece mais conforto e qualidade de vida ao assistido, além da praticidade para o manuseio de seu cuidador, por isso é tão procurada”, explicou a gerente assistencial.

As doações podem ser feitas com qualquer quantia, interessados podem ligar para telefone 3322 3291 e solicitar ao setor de doação que um dos mensageiros vá até sua residência ou local de trabalho recolher o valor do donativo.