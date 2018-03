Representantes da Associação Mão Amiga, entidade que luta contra o câncer em Formiga e região, promoveram no sábado (10) uma blitz preventiva em Furnastur com o objetivo de trabalhar a prevenção do câncer.

A atuação se deu junto à Ação Global desenvolvida pela Prefeitura para a inauguração da academia ao ar livre instalada no local. Durante a blitz, panfletos foram entregues a quem passava pelo local.

“Março é mês da mulher, por isso a entidade focou na saúde da mulher e levou para a comunidade de Furnastur dicas preventivas do câncer. Ações de prevenção também fazem parte do trabalho da Mão Amiga, pois acreditamos que prevenção é tudo”, destacou a gerente administrativa-financeiro da associação, Wilse Marques.