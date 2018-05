Redação Últimas Notícias

A Associação Mão Amiga realizará na próxima quarta-feira (9) o 2º Bingo das Mães. O evento ocorrerá na sede da associação, a partir das 14h.

Na ocasião será realizado também um piquenique especial em comemoração ao Dia das Mães. O evento contará com a apresentação do grupo Amigo Presente.

O objetivo do evento é trabalhar diretamente com a melhora da autoestima, estimulação da memória e outras habilidades cognitivas das assistidas, além de promover uma confraternização.

As cartelas do bingo serão distribuídas gratuitamente no local e as vencedoras das rodadas ganharão prêmios como produtos confeccionados pela Oficina Mão Amiga e outros oferecidos por empresas parceiras da entidade.

A Mão Amiga está localizada na rua Marechal Deodoro, 354, no Centro de Formiga e o telefone para mais informações é 3322 3291.