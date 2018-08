Estudantes do 9º ano da Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) visitaram o Núcleo Assistencial da Mão Amiga na tarde desta terça-feira (21). Além de conhecer o trabalho desenvolvido e a rotina na sede da entidade, os estudantes estão planejando uma campanha com os demais alunos da escola para arrecadar fraldas geriátricas para a associação.

“Eles vão planejar toda a ação e nós, professores, cumpriremos o nosso papel de incentivar ações importantes como essa”, comentou a educadora Denise Silva.

De acordo com a presidente da entidade, Rita de Cássia Pereira, “é um prazer receber as pessoas em nossa sede, pois esta casa existe graças ao apoio constante da comunidade. Ficamos muito felizes quando as crianças e jovens têm esse tipo de iniciativa, pois nos aponta para a continuidade de uma sociedade forte em se tratando de solidariedade, por isso, agradecemos a visita, a ação e o incentivo da escola a ações como a proposta”, disse.