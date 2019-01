A Associação Mão Amiga, entidade que auxilia pacientes na luta contra o câncer e outras doenças em Formiga e região, sediará pela segunda vez, os cursos profissionalizantes oferecidos pela Multicursos.

Em dezembro do ano passado, mais de 200 pessoas receberam o certificado de conclusão dos cursos que têm duração de 4 meses. As matrículas serão realizadas nesta quinta (8) e sexta (8), no valor de R$50, as mensalidades também têm este valor.

As opções de formação profissional oferecidas aumentaram devido à procura: Eletricista Residencial; Mecânica de Motos; Mecânica de carros; Auxiliar Veterinário e Pet-Shop; Atendente de Farmácia; Barbeiro Profissional; Estética facial e Maquiagem; Auxiliar Administrativo e Financeiro e, os novos confeiteiros e salgadeiros; e corte e costura.