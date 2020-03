Redação Últimas Notícias

A Associação Mão Amiga (AMA), entidade que auxilia pacientes na luta contra o câncer em Formiga e região, está solicitando a todos que procurem resolver assuntos assistenciais pelo telefone ou aplicativo de mensagem da entidade.

A medida foi tomada como prevenção a pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19). A ação visa ainda proteger as pessoas com alta vulnerabilidade de saúde que são assistidas pela entidade.

De acordo com a coordenação da AMA, em todos os setores da entidade, o uso de álcool em gel já é comum em seu dia-a-dia, na esterilização de mãos e objetos e, com o avanço da pandemia, o cuidado se multiplicou e colaboradores receberam instruções sobre a prevenção do mesmo.