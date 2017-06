Uma das atividades que ajuda a angariar fundos para atender aos assistidos da Associação Mão Amiga é o bazar beneficente.

Desde sua fundação, há 11 anos, roupas, móveis, brinquedos e calçados são aceitos como doação e, depois de uma triagem, são destinados aos assistidos ou vão para o bazar, e são comercializados por um pequeno valor para a própria comunidade.

Toda a renda adquirida entra no caixa da entidade e auxilia, mensalmente, na ajuda prestada aos assistidos pela Mão Amiga.

E além de ajudar ao próximo, o colaborador ganha um espaço no guarda-roupa e contribui com o meio ambiente, dando nova utilidade ao que não se usa mais.

“Muitas vezes, o lojista precisa renovar o estoque e sente que tem algumas peças que não estão sendo vendidas, então, pedimos a ele que doe qualquer quantidade delas para a Mão Amiga, pois será de grande importância para assistidos e comunidade que compra no bazar”, comentou Wilse Marques, gerente do administrativo/financeiro da entidade.

Interessados podem levar doações até a sede da entidade, localizada na rua Marechal Deodoro, 354, no Centro de Formiga. Mas se preferir, ela busca a doação no endereço do colaborador, é só agendar pelo telefone 3322-3291.