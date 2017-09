O Centro-Oeste de Minas passa a contar com 24 dos 555 municípios incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro, atualizado pelo Governo Federal e divulgado na última quinta-feira (14). Em 2016, o Estado possuía 279 cidades na lista e agora são 555 municípios com vocação turística potencial e com estrutura para acolher visitantes. Entre as cidades da região constantes no mapa estão Divinópolis, Pará de Minas e Formiga.