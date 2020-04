Mesmo com os campeonatos parados, o América-MG tem motivos para focar no retorno aos gramados: o Coelho está a três jogos de igualar o recorde de invencibilidade do time na década.

A marca a ser atingida é de 15 jogos sem perder (contando vitórias e empates). O feito foi realizado na temporada de 2017/2018, tendo início no dia 7 de outubro de 2017, na partida diante do Santa Cruz. O time alviverde venceu, jogando fora de casa, por 1 a 0, na 28ª rodada da Série B daquele ano.

O ciclo foi interrompido no dia 4 de fevereiro de 2018, diante do Cruzeiro. O Coelho foi derrotado por 1 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Ao todo, foram dez vitórias e cinco empates neste período.

A segunda maior temporada de jogos sem ser derrotado aconteceu em 2014/2015, quando o time ficou 14 jogos invicto – entre novembro de 14 e março de 15. Foram nove vitórias e cinco empates.

Neste ano, o América já acumula 12 jogos de invencibilidade. Curiosamente, esta é a terceira vez que o time alcança esta marca na década – 2020, 2017 e 2019. A menor série de jogos sem derrota aconteceu em 2013. Naquele ano, o time conseguiu uma sequência de apenas oito jogos invicto.