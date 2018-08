A Havaianas é uma das representantes globais do Brasil em venda de chinelos. As sandálias de dedo das Alpargatas são vendidas em cerca de 100 mercados internacionais como acessório cobiçado por muitos estrangeiros que querem levar uma lembrança do país. Mas foi uma marca estrangeira que decidiu usar a cana-de-açúcar produzida no Brasil como principal matéria-prima de chinelos. A Allbirds, de São Francisco, na Califórnia (EUA), lançou no início do mês a linha de calçados Sugarfootwear, vendida nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.

O material usado na fabricação dos chinelos de dedo é a resina EVA (copolímero etileno acetato de vinila), da Braskem, feita a partir de fonte renovável, a cana-de-açúcar, assim como o polietileno, ou plástico verde, chamado de I’m green™. No mercado americano, os chinelos da Allbirds custam US$35. As tiras, que contam com um forro de microfibra e são vendidas avulsas por US$15, podem ser trocadas.

A Allbirds tem como apelo o uso de matérias-primas renováveis. Atualmente, oferece três linhas de calçados: wool (lã), tree (árvore) e sugar (da cana-de-açúcar). Com isso, conseguiu atrair o ator e ativista Leonardo DiCaprio para o seu quadro de investidores. O anúncio foi feito na conta do Twitter do artista no dia 1º, mesmo dia do lançamento dos chinelos com EVA brasileiro.

Com cerca de dois anos de mercado, a Allbirds já conseguiu se tornar referência entre aqueles que procuram produtos que levam em consideração a sustentabilidade em seu processo. Em março, lançou uma linha de calçados feitos com tecido produzido a partir da fibra de eucalipto. Quase toda a água usada na produção do material têxtil é reutilizada e as árvores são cortadas de maneira sustentável.