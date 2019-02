A cidade das Areias Brancas mais uma vez é sinônimo de sucesso no Brasil. A marca formiguense de cosméticos capilares profissionais Kione Creative Cosmetic acaba de receber o convite para participar, pela primeira vez, da feira Hair Brasil 2019, a maior da América Latina do setor. O evento será realizado entre os dias 13 e 16 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo.

O diretor da empresa, Túlio Alvarenga de Melo, destacou que receber um convite para participar de um evento de escala global é uma vitória. “Isso nos enche de orgulho e por coincidência, nesse momento, estamos desenvolvendo com os melhores profissionais da indústria cosmética do Brasil e do mundo nossa nova linha, que é completa em coloração profissional. Inovaremos o mercado de cosméticos para salões de todo Brasil com preço justo e alta qualidade desses produtos”, disse.

A KioneCreativeCosmetic promete levar o nome da cidade de Formiga para o mundo, e não vai fazer feio na maior feira do Brasil no segmento. De acordo com a diretoria da empresa, a marca levará um lindo stand com design e estilo que somarão com a apresentação de cortes e demonstrações de produtos com destaque. No palco do stand haverá varias interações com os participantes da feira.