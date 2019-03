O 1° Encontro dos Profissionais da Beleza do Sul de Minas foi realizado na segunda-feira (25) em Boa Esperança, no Espaço de Eventos Oficina da Arte, e contou com a presença de vários profissionais da beleza e empresários da região do Sul de Minas.

A marca formiguense de cosméticos capilares profissionais, Kione Creative Cosmetic,representada pelos distribuidores da região do evento e também pelos formiguenses João Paulo e Guilherme, se destacou com um mega stand com palco.

Passaram pelo palco da Kione grandes personalidades, empresários e profissionais da beleza. Julio Cesar, o embaixador Kione, apresentou as técnicas e novas tendências, realizando algumas transformações e cortes rápidos.