Os protetores solares custam caros e não entregam o que prometem. É o que revela um levantamento feito pela Proteste Associação de Consumidores divulgado nesta segunda-feira (28). Metade dos produtos para o rosto testados não teve o desempenho esperado, com proteção inferior a indicada na embalagem. A instituição ressalta que o consumidor é prejudicado, pois paga o preço proporcional ao Fator de Proteção Solar (quanto mais alto o FPS, mais caro), não tem acesso à informação correta e está menos protegido dos efeitos dos raios solares.

Das dez marcas levadas ao laboratório para testar a eficácia Sundown, L’Oreal, ROC, Sunmax e La Roche Posay não apresentaram o FPS que constam dos rótulos dos produtos. O La Roche Posay tinha 42% a menos do que o indicado de fator de proteção solar (FPS). A metodologia indicada na norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite uma variação de até 17% em relação ao que é informado na embalagem, mas os outros quatro produtos (Sundown, L’Oreal, ROC e Sunmax ) também tinham acima desse percentual.

Também foi avaliada a proteção UVA dos produtos, que desde 2012 são obrigados a cumprir uma nova exigência da Anvisa: a legislação brasileira determina que, nos filtros solares, a proteção UVA deve ser um terço do FPS. Ou seja: um protetor com FPS 60 precisa ter proteção UVA igual a 20, no mínimo. O protetor da L’Oreal foi considerado ruim por apresentar 26% do FPS rotulado ao invés dos 33% exigidos para UVA.

Problemas recorrentes

Foi a quarta vez que a Proteste fez teste com protetores solares (agora na versão para o rosto) tendo persistido o problema de discrepância entre o indicado nos rótulos e o que o laboratório constata de proteção oferecida. A Associação solicita uma fiscalização mais adequada dos produtos comercializados para evitar estes reiterados descumprimentos.

Preocupada com os resultados do teste, a Associação solicitou aos fabricantes dos produtos com FPS inferior ao indicado que corrijam a informação nos rótulos dos protetores solares. Também pediu à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, que obrigue os fabricantes a fazer um recall desses protetores. Os fabricantes teriam que comunicar a quem os adquiriram, que o FPS é inferior ao informado no rótulo.

A Proteste orienta que o protetor solar faça parte do dia-a-dia, basta escolher os produtos adequados, pois além de proteger contra o envelhecimento precoce da pele, colabora para a prevenção de manchas e marcas de expressão causadas pela exposição excessiva ao sol, além de problemas mais sérios como o câncer de pele, que corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no Brasil.