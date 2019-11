Nesta quarta-feira (06) foi ao ar mais uma edição de “Pingue Pongue com Bonfá”, no Youtube. O convidado da vez foi Márcio Canuto, ex-jornalista da Globo . Durante o papo, ele falou sobre a saída da emissora, convite para apresentar o “Cidade Alerta” e possível ida para a CNN Brasil .

“Quando o Datena largou o ‘Cidade Alerta’ na Record , eu fui o primeiro convidado, mas não fui. Sempre fiquei na Globo . Eles chegaram com uma proposta extraordinária, mas eu tinha contrato e eu tenho palavra, tanto que nem deixei a conversa se prolongar”, disse Márcio Canuto , aposentado aos 74 anos.

Ainda durante a conversa, o jornalista não escondeu o desejo de voltar à televisão. Ele até refletiu se aceitaria uma proposta da CNN Brasil . “Hoje eu não iria, amanhã é outro dia. Meu problema não é dinheiro, meu problema é minha alma. Num projeto desafiador e revolucionário tudo é possível”, disse.

Márcio Canuto há algum tempo após 57 anos na emissora. Sobre sua saída, ele mostrou realização. “Eu passei 30 anos sem um dia de folga, minha vida foi feita com muita alegria, mas com muito sacrifício. Não me arrependo de nada”.