O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, estará em Formiga na quinta-feira (17). Ele ministrará uma palestra para lideranças empresariais e políticas sobre o “Momento político e experiências na gestão pública”.

O encontro ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, às 19h.

A visita ao município faz parte do roteiro de trabalho que Márcio Lacerda vem desenvolvendo no interior do Estado nos últimos meses, visando as Eleições do ano que vem, quando pretende ser candidato a Governador de Minas Gerais pelo PSB.

O presidente do PSB em Formiga, Elton Costa, ao comentar sobre a visita, foi enfático: “Estamos felizes em participar deste evento suprapartidário e também em dar a oportunidade às lideranças empresariais e políticas da cidade de conhecer a capacidade de gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda”, disse.

De acordo com Elton, Márcio Lacerda, em sua agenda vem dando atenção especial a todas as cidades mineiras, ouvindo com atenção os prefeitos, vereadores e líderes políticos e empresariais de cada região.