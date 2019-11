Neste sábado (02), vai ao ar mais um capítulo de “Bom Sucesso”, novela da Globo escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.













































Depois de beijar Paloma (Grazi Massafera) no Pão de Acuçar, Marcos (Rômulo Estrela) se empolga com um possível romance e, assim, convidará a costureira para viajar com ele para Búzios, local onde se beijaram pela primeira vez.

Em um primeiro momento, Paloma recusará o pedido, por ser mãe de três filhos e sentir que não pode largar suas responsabilidades e viajar de uma hora para a outra. Porém, ao longo do capítulo, ela vai acabar mudando de ideia e aceitará o convite de Marcos em ” Bom Sucesso “.