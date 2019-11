A reta final de “A Dona do Pedaço” promete fortes emoções para Maria da Paz (Juliana Paes). Isso porque, depois de ter comido o pão que o diabo amassou nas mãos de Josiane (Agatha Moreira), a boleira retomará o controle de seus negócios.

arrow-options TV Globo/João Miguel Junior Maria da Paz (Juliana Paes)





Então, no capítulo de ” A Dona do Pedaço ” desta terça-feira (19), Maria da Paz voltará a trabalhar na fábrica Bolos da Paz, depois de conseguir tirar Fabiana (Nathalia Dill) do comando, com o documento que lhe dava esse poder.

Agora, a boleira lutará para fazer com que sua fábrica volte a ser o que era antes e, claro, para que suas lojas voltem a faturar como nos bons tempos em ” A Dona do Pedaço “.