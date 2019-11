Nesta quinta-feira (31) Marília Mendonça interagiu com seus fãs no Twitter. Durante o papo, a cantora sertaneja compartilhou um detalhe íntimo sobre sua gravidez.

“Amor: ganhar seu dia com notícias boas que nem são sobre você, diretamente. Hoje eu ganhei meu dia com duas notícias maravilhosas na vida de alguém que amo e por que o leitinho do meu Léo começou a ser produzido… E vocês?”, postou Marília Mendonça no Twitter . O bebê é fruto da relação da cantora com Murilo Huff.

Noticia maravilhosa — Fã da Marília ????? (@Izabela63842188) October 31, 2019

e eu acabo de ganhar o meu sabendo que o leitinho do Leozinho tá sendo produzido ?? — 100% gado da Lila (@letdamarilia) October 31, 2019

itimalia já tá com leite??? — thatha. (@todoamormarilia) October 31, 2019