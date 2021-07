A Marinha do Brasil, visando cooperar com os municípios lindeiros do Lago de Furnas, para o fomento do turismo coloca à disposição dois novos cursos para formação para aquaviários. Os cursos contidos no Programa de Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM) são ofertados gratuitamente.

Confira as condições para se inscrever em qualquer um dos cursos, nos dois editais com link para download, e também os documentos que os interessados deverão estar munidos ao comparecer à Delegacia Fluvial de Furnas.

Um dos cursos é o Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP) que irá qualificar aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, sejam elas escolares, de turismo ou de travessia, empregadas na navegação interior e de apoio portuário, a fim de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguardada vida humana e a prevenção da poluição hídrica. As inscrições vão até 5 de agosto. O período do curso é de 9 à 13 de agosto.

O curso ESEP tem como propósito qualificar aquaviários do 1º, 2º e 3º grupos, com nível de habilitação 2, 3 ou 4, para atuar como patrão ou tripulante de embarcações nas capacidades previstas nos cursos de formação realizados por esses Aquaviários, observando as limitações contidas na Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários, podendo, atingir o limite de até 100 AB e potência da máquina propulsora até 350 kW, empregadas no transporte de passageiros na navegação interior, conforme delimitada nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos da respectiva jurisdição, e no apoio portuário.

O outro curso é para formação de aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 1. As inscrições podem ser feitas até 30 de julho.

O propósito deste curso destina-se a habilitar o aluno com as competências exigidas do Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés Nível 1 e do Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas Nível 1 para o exercício das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários e qualificar o aluno para que, durante um ano de embarque, consolide o conhecimento, o entendimento e a proficiência necessários para exercer a função de Patrão de embarcações com AB até 10 e potência propulsora até 170 kW, empregadas na navegação interior, nos lagos, rios e apoio portuário fluvial.

O processo seletivo não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha Mercante ou na Marinha do Brasil e visa, somente, definir a classificação do candidato, conforme o número de vagas estabelecidas.

Outras informações podem ser obtidas pelo site Del Furnas ou na sede da Delegacia Fluvial de Furnas.

Fonte: DelFurnas/Onda Oeste FM