Na tarde desse sábado (19), o capitão de Fragatas, subcomandante da Capitania Fluvial de Minas, Júlio César Cerqueira, percorreu os pontos turísticos do Lago de Furnas ao lado do prefeito de Capitólio, José Eduardo e do empresário, Geraldo Guerra.

Júlio César esteve em Capitólio para fazer um estudo de viabilidade para a implantação de uma delegacia regional da Marinha no município.

“Começamos a estudar as áreas para colocar pontas de linhas como delegacias em áreas de grandes embarcações. Capitólio é uma região que tem um número muito grande de embarcações. Uberlândia também está sendo estudada, e essas regiões vão ter delegacias e agências subordinadas à Capitania de Minas Gerais”, disse.

Durante a visita, o capitão observou situações irregulares do ponto de vista de segurança de turistas. “O trabalho da Marinha é prevenir acidentes. Alguns pontos precisam ser tratados com um olho um pouco mais clínico. Atualmente, estamos com duas embarcações e elas serão intensificadas no carnaval. A equipe responsável está alerta fazendo levantamento se a embarcação está correta, se o piloto não está com sintomas de embriaguez”.